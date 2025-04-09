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В центре Петербурга мужчину во время драки сбросили с моста

Двое многократно судимых жителей Петербурга задержаны полицией после драки в Центральном районе. Их жертву сейчас спасают врачи Мариинской больницы. Об этом Фонтанке стало известно 9 апреля.

Инцидент произошел накануне вечером на съезде с Литейного моста. Очевидец сообщил по номеру 112, что два человека сбросили третьего на набережную Кутузова. Прибывший наряд полиции обнаружил на дороге 43-летнего потерпевшего. Он получил тяжелую сочетанную травму, в тяжелом состоянии его поместили в реанимацию.

Через час на улице Чехова оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых. Одному из них 51 год, другому — 42. Что интересно, и у нападавших, и у жертвы впечатляющий список судимостей. В основном это кражи, разбои, грабежи. На троих у них более 30 приговоров.

По словам очевидца, потасовка произошла в троллейбусе. Водитель остановился и вытолкал трёх пассажиров. Драка продолжилась на Литейном мосту, передает «Мегаполис».

Пока на задержанных составлены административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.