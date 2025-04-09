В центре Петербурга мужчину во время драки сбросили с моста

Через час на улице Чехова оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых. Одному из них 51 год, другому — 42. Что интересно, и у нападавших, и у жертвы впечатляющий список судимостей. В основном это кражи, разбои, грабежи. На троих у них более 30 приговоров.