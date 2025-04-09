В Березовском пьяный мужчина заскучал и вызвал полицию

В Березовском местный житель Николай, выпивая дома, заскучал и решил себя развлечь необычным способом. Он набрал номер дежурной части полиции и рассказал, что ударил человека. Мужчина сообщил, что тот потерял сознание. Об этом рассказали в Свердловском областном суде.
Когда полицейские прибыли на место, то избитого человека без сознания они не обнаружили. На месте они застали лишь пьяного мужчину, который не смог ничего объяснить. В отношении Николая завели административное дело.
— В судебном заседании Николай пояснил, что был очень пьян и ничего не помнит, — рассказала пресс-служба Свердловского областного суда.
Мировой суд судебного участка № 4 Березовского судебного района усмотрел в действиях Николая состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.23 КоАП РФ — «Заведомо ложный вызов полиции». Николаю назначен штраф в 1000 рублей.