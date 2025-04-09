Кадыров поручил выдворить из Чечни родных тех, кто готовил атаку на ДПС

7 апреля мужчина напал с ножом на пост ДПС в Ачхой-Мартане. По данным СК, в результате атаки были ранены полицейские, впоследствии один из них скончался. Сам нападавший был убит.
Вечером 8 апреля Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале кадры совещания с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов, на котором обсуждалось нападение на сотрудников полиции. Он заявил, что личности причастных к атаке, включая гражданина Украины, уже установлены.
Глава Чечни отметил, что ответственность за нападение на пост ДПС лежит не только на исполнителях и организаторах, но и на «родителях и ближайших родственниках террористов». «Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких, если он знал, но бездействовал», — говорится в сообщении, которое сопровождает видео.
«МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС», — сказал Кадыров на чеченском языке (перевод по ТАСС).
По словам Кадырова, после атаки в Чечне были усилены меры контроля и организован «детальный анализ информационных потоков», включая контент в социальных сетях, «который может способствовать радикализации». «Каждый, кто стоит за этим преступлением, ответит. А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы подобное больше не повторилось», — заключил он.