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Кадыров поручил выдворить из Чечни родных тех, кто готовил атаку на ДПС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что каждый, кто причастен к нападению на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан, будет призван «к суровому ответу». По его словам, силовым ведомствам уже поручено выдворить с территории Чечни «отцов и братьев» тех, кто стоит за этим преступлением.

Источник: РИА "Новости"

7 апреля мужчина напал с ножом на пост ДПС в Ачхой-Мартане. По данным СК, в результате атаки были ранены полицейские, впоследствии один из них скончался. Сам нападавший был убит.

Вечером 8 апреля Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале кадры совещания с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов, на котором обсуждалось нападение на сотрудников полиции. Он заявил, что личности причастных к атаке, включая гражданина Украины, уже установлены.

Глава Чечни отметил, что ответственность за нападение на пост ДПС лежит не только на исполнителях и организаторах, но и на «родителях и ближайших родственниках террористов». «Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких, если он знал, но бездействовал», — говорится в сообщении, которое сопровождает видео.

«МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС», — сказал Кадыров на чеченском языке (перевод по ТАСС).

По словам Кадырова, после атаки в Чечне были усилены меры контроля и организован «детальный анализ информационных потоков», включая контент в социальных сетях, «который может способствовать радикализации». «Каждый, кто стоит за этим преступлением, ответит. А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы подобное больше не повторилось», — заключил он.