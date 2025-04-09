Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились фото с места падения БПЛА на бельевые веревки под Ростовом

Глава Аксайского района показал, что происходит на места падения БПЛА.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области военные отразили атаку беспилотников ВСУ в ночь на 9 апреля 2025. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, БПЛА уничтожены в Донецке, Новошахтинске, Зернограде и Таганроге, а также в Неклиновском, Каменском, Чертковском, Миллеровском и Тарасовском и районах.

На бельевых верёвках повис предмет, похожий на БПЛА. Фото: ТГ-канал Константин Доморовский.

Известно, что на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Это произошло в городе Аксае на улице Платова.

Координирует действия служб по оказанию помощи выехавший на место глава администрации района Константин Доморовский. Он же сообщил, что жильцы эвакуированы: 11 человек находятся в пункте временного размещения — его развернули в ДК Молодежный. Кроме того, учащиеся первой смены гимназии будут учиться дистанционно.

Об инциденте стало известно сегодня в 3 часа 23 минуты. Фото: ТГ-канал Константин Доморовский.

— Чтобы дети не проходили мимо дома, где сейчас ведутся работы по обезвреживанию БПЛА, — уточнил Константин Сергеевич.

А еще поделился кадрами с места ЧП, призвав жителей не мешать работе экстренных служб и не приближаться к месту падения БПЛА.