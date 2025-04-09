Появились фото с места падения БПЛА на бельевые веревки под Ростовом

В Ростовской области военные отразили атаку беспилотников ВСУ в ночь на 9 апреля 2025. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, БПЛА уничтожены в Донецке, Новошахтинске, Зернограде и Таганроге, а также в Неклиновском, Каменском, Чертковском, Миллеровском и Тарасовском и районах.
На бельевых верёвках повис предмет, похожий на БПЛА. Фото: ТГ-канал Константин Доморовский.
Известно, что на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Это произошло в городе Аксае на улице Платова.
Координирует действия служб по оказанию помощи выехавший на место глава администрации района Константин Доморовский. Он же сообщил, что жильцы эвакуированы: 11 человек находятся в пункте временного размещения — его развернули в ДК Молодежный. Кроме того, учащиеся первой смены гимназии будут учиться дистанционно.
Об инциденте стало известно сегодня в 3 часа 23 минуты. Фото: ТГ-канал Константин Доморовский.
— Чтобы дети не проходили мимо дома, где сейчас ведутся работы по обезвреживанию БПЛА, — уточнил Константин Сергеевич.
А еще поделился кадрами с места ЧП, призвав жителей не мешать работе экстренных служб и не приближаться к месту падения БПЛА.