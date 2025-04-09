Появились фото с места падения БПЛА на бельевые веревки под Ростовом

Координирует действия служб по оказанию помощи выехавший на место глава администрации района Константин Доморовский. Он же сообщил, что жильцы эвакуированы: 11 человек находятся в пункте временного размещения — его развернули в ДК Молодежный. Кроме того, учащиеся первой смены гимназии будут учиться дистанционно.