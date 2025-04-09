Житель Мозыря может сесть на 20 лет, отработав по объявлению меньше двух месяцев

Так, с поличным был задержан 33-летний мозырянин. Мужчина нашел в интернете объявление о подработке и согласился работать на наркомаркет. Белорусу присылали оптовые партии наркотика, который он фасовал на мелкие дозы, а затем распространял на территории Гомельской области.