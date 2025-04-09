Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Мозыря может сесть на 20 лет, отработав по объявлению меньше двух месяцев

Белорус может сесть на 20 лет за двухмесячную незаконную подработку по интернет-объявлению.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали жителя Мозыря, которому грозит 20 лет за преступную подработку, сказали в пресс-службе МВД.

Так, с поличным был задержан 33-летний мозырянин. Мужчина нашел в интернете объявление о подработке и согласился работать на наркомаркет. Белорусу присылали оптовые партии наркотика, который он фасовал на мелкие дозы, а затем распространял на территории Гомельской области.

Дома и в тайниках, сделанных фигурантами, нашли и изъял более 300 граммов особо опасного психотропа.

Задержанного будут судить за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта, ему грозит до 20 лет заключения.