Детская шалость стала причиной пожара в Ангарске

Девятилетний ребенок играл со спичками, даже не подозревая, чем это обернется. Огонь попал на кресло, которое мгновенно загорелось. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, произошло все 8 апреля 2025 года в 60 квартале Ангарска.
Увидев, что пламя охватывает кресло, ребенок испугался и выбежал из квартиры. Благодаря чистой случайности, именно в этот момент домой вернулись родственники, которые и вызвали пожарных.
Пламя удалось потушить. ГУ МЧС по Иркутской области.
— Из задымленного подъезда спасатели вывели двух человек. Пламя на двух квадратах тушили 11 специалистов с применением двух единиц техники, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В МЧС напоминают, что оставлять детей без присмотра — крайне опасно. Если в доме есть спички или зажигалки, то лучше их спрятать подальше.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области по состоянию на 9 апреля не зарегистрированы лесные пожары.