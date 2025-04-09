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Детская шалость стала причиной пожара в Ангарске

В Ангарске 9-летний ребенок играл со спичками и устроил пожар.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Девятилетний ребенок играл со спичками, даже не подозревая, чем это обернется. Огонь попал на кресло, которое мгновенно загорелось. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, произошло все 8 апреля 2025 года в 60 квартале Ангарска.

Увидев, что пламя охватывает кресло, ребенок испугался и выбежал из квартиры. Благодаря чистой случайности, именно в этот момент домой вернулись родственники, которые и вызвали пожарных.

Пламя удалось потушить. ГУ МЧС по Иркутской области.

— Из задымленного подъезда спасатели вывели двух человек. Пламя на двух квадратах тушили 11 специалистов с применением двух единиц техники, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В МЧС напоминают, что оставлять детей без присмотра — крайне опасно. Если в доме есть спички или зажигалки, то лучше их спрятать подальше.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области по состоянию на 9 апреля не зарегистрированы лесные пожары.