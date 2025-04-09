Детская шалость стала причиной пожара в Ангарске

Девятилетний ребенок играл со спичками, даже не подозревая, чем это обернется. Огонь попал на кресло, которое мгновенно загорелось. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, произошло все 8 апреля 2025 года в 60 квартале Ангарска.