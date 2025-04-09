В аэропортах Ульяновска и Саратова сняли ограничения

Ограничительные меры отменили в 8:55 мск, уточнил Кореняко. В Росавиации не указали, сколько самолетов отправили на запасные аэродромы во время действия ограничений.
Прием и отправку самолетов в саратовском аэропорту прервали в 20:30 мск 8 апреля, менее чем через час ограничения ввели в воздушной гавани Ульяновска.
Ранее особые меры отменили в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного. Во время действия ограничений на запасные аэродромы отправили три самолета.
Полеты ограничили на фоне атак дронов. В Минобороны сообщили, что над Россией за ночь сбили 158 украинских беспилотников.