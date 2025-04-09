В Самаре внепланово приземлился самолет Новосибирск — Волгоград

Вечером 8 апреля в Самаре внепланово приземлился самолет, который летел из Новосибирска в Волгоград. Это произошло из-за того, что волгоградский аэропорт Гумрак был временно закрыт.
Временные ограничения в аэропорту Волгограда вели в 19.26 по московскому времени. В Курумоче воздушное судно приземлилось около 23.00 по местному времени.
Судя по онлайн-табло самарского аэропорта, в Волгоград самолет пока не вылетел. Ограничения там сняли в 07.05 по московскому времени. Вылет из Самары планируется в 11.00 по местному времени.
А в Самарской области вечером 8 апреля была объявлена опасность атаки БПЛА.