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В Самаре внепланово приземлился самолет Новосибирск — Волгоград

Из самарского аэропорта планируют отправить в Волгоград самолет, совершивший вынужденную посадку.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 8 апреля в Самаре внепланово приземлился самолет, который летел из Новосибирска в Волгоград. Это произошло из-за того, что волгоградский аэропорт Гумрак был временно закрыт.

Временные ограничения в аэропорту Волгограда вели в 19.26 по московскому времени. В Курумоче воздушное судно приземлилось около 23.00 по местному времени.

Судя по онлайн-табло самарского аэропорта, в Волгоград самолет пока не вылетел. Ограничения там сняли в 07.05 по московскому времени. Вылет из Самары планируется в 11.00 по местному времени.

А в Самарской области вечером 8 апреля была объявлена опасность атаки БПЛА.