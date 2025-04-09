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Что известно об обрушении крыши ночного клуба в Доминикане

Обрушение крыши ночного клуба в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго произошло 8 апреля. По последним данным, погибли 98 человек.

Источник: Reuters

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Обрушение крыши в клубе Jet Set в Санто-Доминго произошло 8 апреля.
  • О причинах инцидента официально не сообщалось.
  • Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия и ищут людей под завалами.

Погибшие и пострадавшие

  • По последним данным, погибли 98 человек.
  • Число госпитализированных превысило 150.
  • В разных местах Санто-Доминго открыты донорские центры, где люди сдают кровь.

Реакция властей

  • Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур.