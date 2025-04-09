Что известно об обрушении крыши ночного клуба в Доминикане

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Обрушение крыши в клубе Jet Set в Санто-Доминго произошло 8 апреля.
- О причинах инцидента официально не сообщалось.
- Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия и ищут людей под завалами.
Погибшие и пострадавшие
- По последним данным, погибли 98 человек.
- Число госпитализированных превысило 150.
- В разных местах Санто-Доминго открыты донорские центры, где люди сдают кровь.
Реакция властей
- Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур.