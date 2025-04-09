В Тавде отказали в выплате участнику СВО, получившему ранение

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в августе жена бойца СВО обратилась в управление социальной политики региона № 7 с заявлением о назначении супругу выплаты в связи с ранением, полученным в ходе боевых действий. Но ей было отказано, так как не было подтверждений условий предоставления единовременной выплаты.