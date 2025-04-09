В Тавде отказали в выплате участнику СВО, получившему ранение

Ранее мужчина получил отказ в выплате за получение сквозного осколочного ранения левой голени в зоне спецоперации.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в августе жена бойца СВО обратилась в управление социальной политики региона № 7 с заявлением о назначении супругу выплаты в связи с ранением, полученным в ходе боевых действий. Но ей было отказано, так как не было подтверждений условий предоставления единовременной выплаты.
В ходе прокурорской проверки выяснили, что мужчина при выполнении боевых задач в июле 2024 года получил ранение левой голени. Но в больницу его не госпитализировали, поэтому ему не выдавалась справка соответствующей формы.
Суд возложил на управление социальной политики обязанности назначить и перечислить денежную выплату в размере 150 тысяч рублей.
«МК-Урал» ранее писал, что в апреле текущего года пяти семьям участников спецоперации доначислят денежные средства, которые ранее не были выплачены в качестве единовременных денежных выплат как членам семьи участников СВО.
Изначально семьям участников СВО было выплачено по 20 тысяч рублей. Хотя полагается единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.