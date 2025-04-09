Житель Уфы избил и ограбил 89-летнего пенсионера

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, 50-летний грабитель поджидал свою жертву у дома на Орджоникидзе. Уфимец подошел к пенсионеру сзади, выхватил его сумку с деньгами и документами и попытался сбежать, однако пожилой мужчина оказал сопротивление. Тогда преступник ударил его по спине и смог забрать сумку.