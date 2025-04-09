Житель Уфы избил и ограбил 89-летнего пенсионера

Уфимец выслушал приговор за избиение и ограбление 89-летнего пенсионера. Мужчина напал на дедушку в подъезде жилого дома.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, 50-летний грабитель поджидал свою жертву у дома на Орджоникидзе. Уфимец подошел к пенсионеру сзади, выхватил его сумку с деньгами и документами и попытался сбежать, однако пожилой мужчина оказал сопротивление. Тогда преступник ударил его по спине и смог забрать сумку.
Свою вину житель Уфы, который ранее уже был судим за продажу наркотиков, признал. Суд приговорил грабителя к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.
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