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Житель Уфы избил и ограбил 89-летнего пенсионера

Уфимца приговорили к 16 годам колонии за ограбление дедушки.

Источник: Комсомольская правда

Уфимец выслушал приговор за избиение и ограбление 89-летнего пенсионера. Мужчина напал на дедушку в подъезде жилого дома.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, 50-летний грабитель поджидал свою жертву у дома на Орджоникидзе. Уфимец подошел к пенсионеру сзади, выхватил его сумку с деньгами и документами и попытался сбежать, однако пожилой мужчина оказал сопротивление. Тогда преступник ударил его по спине и смог забрать сумку.

Свою вину житель Уфы, который ранее уже был судим за продажу наркотиков, признал. Суд приговорил грабителя к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

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