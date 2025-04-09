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В Воронеже 20 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

Мужчина попал в больницу после отравления продуктами горения в Воронеже.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошел вечером 8 апреля на левом берегу Воронежа в девятиэтажном доме по улице Новосибирской. По данным регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на пятом этаже.

Пожарным поступил вызов в 21:39. На место прибыли четыре отделения. Всего в тушении было задействовано 16 человек и четыре единицы техники.

Пламя охватило домашние вещи на площади 2 квадратных метра. В ходе эвакуации из здания были выведены 20 человек. Один из них, мужчина 1977 года рождения, поступил в больницу с отравлением продуктами горения.

Пожар был ликвидирован к 21:50. В настоящее время выясняется причина возгорания.