В Воронеже 20 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

Пожар произошел вечером 8 апреля на левом берегу Воронежа в девятиэтажном доме по улице Новосибирской. По данным регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на пятом этаже.
Пожарным поступил вызов в 21:39. На место прибыли четыре отделения. Всего в тушении было задействовано 16 человек и четыре единицы техники.
Пламя охватило домашние вещи на площади 2 квадратных метра. В ходе эвакуации из здания были выведены 20 человек. Один из них, мужчина 1977 года рождения, поступил в больницу с отравлением продуктами горения.
Пожар был ликвидирован к 21:50. В настоящее время выясняется причина возгорания.