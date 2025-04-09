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Опубликованы кадры смертельного ДТП на улице Ипподромской в Новосибирске

В аварии погиб пешеход — на него вылетела «Тойота».

Источник: ГУ МВД

В Новосибирске правоохранители опубликовали кадры смертельной аварии, которая произошла утром 9 апреля на улице Ипподромской.

Напомним, что ДТП произошло около 10:15 утра на улице Ипподромской. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 36-летний водитель «Тойоты» ехал со стороны улицы Военной в сторону Фабричной и около дома по улице Свердлова, 18, вылетел на тротуар, где сбил пешехода.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.