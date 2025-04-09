Опубликованы кадры смертельного ДТП на улице Ипподромской в Новосибирске

Напомним, что ДТП произошло около 10:15 утра на улице Ипподромской. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 36-летний водитель «Тойоты» ехал со стороны улицы Военной в сторону Фабричной и около дома по улице Свердлова, 18, вылетел на тротуар, где сбил пешехода.