В Казани задержали брачного афериста, обманувшего 20 женщин

После того, как аферист входил в доверие, он просил крупную сумму в долг. Объяснял это временными проблемами в бизнесе и обещал вернуть деньги в кратчайшие сроки. Но долг злоумышленник не возвращал, а отправлялся на поиски новой наивной «невесты». На предоставленном МВД России видео можно увидеть, как он морочит голову одной из жертв.