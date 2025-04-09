В Казани задержали брачного афериста, обманувшего 20 женщин

Следствие предварительно установило, что ранее судимый мужчина знакомился с женщинами под видом успешного бизнесмена. Он начинал ухаживать за своими избранницами, оказывать небольшие услуги. Одной — починит машину, другой — поможет получить ипотечный кредит.
После того, как аферист входил в доверие, он просил крупную сумму в долг. Объяснял это временными проблемами в бизнесе и обещал вернуть деньги в кратчайшие сроки. Но долг злоумышленник не возвращал, а отправлялся на поиски новой наивной «невесты». На предоставленном МВД России видео можно увидеть, как он морочит голову одной из жертв.
Следователем Следственной части УМВД России по Казани возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый заключен под стражу. В полицию продолжают поступать заявления о его аферах.