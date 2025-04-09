Двух челябинских министров суд оставил под стражей

Меру пресечения в виде содержания под стражей продлили и бывшему министру дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрию Микулику, а также экс-руководителям АО «Южуралмост» Александру Зырянову и Константину Зарипову. Все они являются фигурантами уголовного дела о растрате и останутся в СИЗО до 10 июля.
По версии следствия, с февраля 2015 года по апрель 2019-го «организованной группой» было похищено 2,9 млрд рублей при исполнении 60 госконтрактов и дополнительных соглашений к ним.
Эти договоры были заключены между министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компаниями «Южуралавтобан» и «Южуралмост». Нечаева арестовали 21 февраля, Микулика — на следующий день. Они пытались обжаловать содержание под стражей, но у них это не получилось.