Двух челябинских министров суд оставил под стражей

Эти договоры были заключены между министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компаниями «Южуралавтобан» и «Южуралмост». Нечаева арестовали 21 февраля, Микулика — на следующий день. Они пытались обжаловать содержание под стражей, но у них это не получилось.