Россельхознадзор не впустил из Беларуси машину с хомяками и попугаями

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленск и Калужской областям не пропустили на территорию РФ из Беларуси микроавтобус, в котором перевозились декоративные животные и птицы, сообщило ведомство.
Машина была остановлена в автомобильном пункте пропуска «Красный Камень» в Злынковском районе.
«При проведении ветеринарного контроля специалистами управления было установлено, что на 16 кроликов, морских свинок, хомяков и 45 неразлучников, амадин, щеглов и фазана отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы», — сказали в Россельхознадзоре.
Там также уточнили, что у водителя — гражданина Беларуси — не было бумаг, подтверждающих эпизоотическое благополучие местности вывоза, а также клиническое состояние здоровья животных и птиц.
Кроме того, они перевозились без соблюдения необходимых условий транспортировки. Перевозчик инспекторам пояснил, что вез птиц и животных для дальнейшей реализации в РФ.
В результате машину на российскую территорию не пропустили, а водителя привлекли к административной ответственности.