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Россельхознадзор не впустил из Беларуси машину с хомяками и попугаями

Живой груз предназначался для продажи на территории РФ, однако на него не было никаких документов.

Источник: Social media page of Россельхознадзор Брянск, Смоленск и Калуга

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленск и Калужской областям не пропустили на территорию РФ из Беларуси микроавтобус, в котором перевозились декоративные животные и птицы, сообщило ведомство.

Машина была остановлена в автомобильном пункте пропуска «Красный Камень» в Злынковском районе.

«При проведении ветеринарного контроля специалистами управления было установлено, что на 16 кроликов, морских свинок, хомяков и 45 неразлучников, амадин, щеглов и фазана отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы», — сказали в Россельхознадзоре.

Там также уточнили, что у водителя — гражданина Беларуси — не было бумаг, подтверждающих эпизоотическое благополучие местности вывоза, а также клиническое состояние здоровья животных и птиц.

Кроме того, они перевозились без соблюдения необходимых условий транспортировки. Перевозчик инспекторам пояснил, что вез птиц и животных для дальнейшей реализации в РФ.

В результате машину на российскую территорию не пропустили, а водителя привлекли к административной ответственности.