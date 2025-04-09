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Экс-замглавы управления Росморречфлота задержали по делу о коррупции

В Москве задержали бывшего заместителя главы управления транспортной безопасности Росморречфлота, ему предъявили обвинение в получении взятки, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Источник: Vladimir Andreyev/URA.RU/TASS

В задержании обвиняемого участвовали сотрудники управления «Т» ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

В отношении экс-сотрудника ведомства завели дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы.

Суд отправил фигуранта дела в СИЗО.

По данным следствия, замначальника управления Росморречфлота летом 2019 года получил взятку от главы коммерческой организации. Сотруднику ведомства передали квартиру стоимостью 8 млн руб. и машино-место стоимостью 500 тыс. руб.

«Он осуществлял общее покровительство и попустительство по службе при утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности, подготовленных организацией», — говорится в сообщении СК.

«РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что в коррупции обвинили сотрудника Росморречфлота Леонида Новикова.

На сайте ведомства фамилия Новикова указана в сведениях о доходах и имуществе сотрудников за 2018 год. В документе указано, что замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота владел гаражами и квартирой площадью 77 кв. м. Задекларированный доход чиновника в 2018 году составлял 1,5 млн руб.