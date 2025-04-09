Экс-замглавы управления Росморречфлота задержали по делу о коррупции

На сайте ведомства фамилия Новикова указана в сведениях о доходах и имуществе сотрудников за 2018 год. В документе указано, что замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота владел гаражами и квартирой площадью 77 кв. м. Задекларированный доход чиновника в 2018 году составлял 1,5 млн руб.