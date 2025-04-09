Быка на скаку остановит: Жительница Приднестровья спасла от смерти односельчанина — она с лопатой кинулась на разъяренное животное, внезапно напавшего на хозяина

От вероятной мучительной смерти сельчанина спасла подруга. Вечером в Благовещение она пришла к нему в гости. Увидев жуткую картину, бесстрашная женщина схватила лопату и бросилась на быка. То ли вид у гостьи был слишком грозный, то ли Бог помог, но животное смиренно поплелось в сарай.