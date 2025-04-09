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Быка на скаку остановит: Жительница Приднестровья спасла от смерти односельчанина — она с лопатой кинулась на разъяренное животное, внезапно напавшего на хозяина

В Григориопольском районе бык едва не забодал хозяина насмерть. Вечером 7 апреля 42-летний мужчина отправился напоить скот. Вывел полуторагодовалое животное из сарая к колодцу, там оно внезапно напало на хозяина, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В момент человек оказался на земле. Бугай тем временем стал атаковать жертву. Мужчина пытался отползти от разыгравшегося быка, но тот подняться не давал.

От вероятной мучительной смерти сельчанина спасла подруга. Вечером в Благовещение она пришла к нему в гости. Увидев жуткую картину, бесстрашная женщина схватила лопату и бросилась на быка. То ли вид у гостьи был слишком грозный, то ли Бог помог, но животное смиренно поплелось в сарай.

Пострадавшего госпитализировали в Григориопольскую ЦРБ. Медики диагностировали у мужчины сотрясение мозга, множественные переломы рёбер, ссадины на лице, животе и грудной клетке.