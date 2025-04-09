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Между населенными пунктами Башкирии размыло дорогу

В Башкирии между населенными пунктами произошел промыв грунтовой дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Благовещенском районе Башкирии грунтовые воды размыли дорогу. Об этом ночью в экстренные службы сообщили местные жители.

Как пояснили в МЧС республики, на участке между селами Булатово и Саннинское образовался промыв шириной два метра, вызванный паводковыми водами. В настоящее время организованы восстановительные мероприятия для устранения последствий половодья.

МЧС по РБ держит ситуацию на контроле подтопление дороги в деревне Кучумово Чишминского района и перелив воды на подъездных путях к садоводческим товариществам «Казарез» и «Альбатрос» в Уфе.

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