В Челябинской области начался второй пик паводка

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля, ФедералПресс. Из-за активного таяния горных снегов реки региона стремительно наполняются. На Симе у Миньяра вода поднялась уже на полметра, а в ближайшие дни из-за аномального тепла уровень воды может вырасти и на других реках — Ай, Уфа, Юрюзань.