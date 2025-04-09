В Челябинской области начался второй пик паводка

«На всех территориях ситуация регулируется в штатном режиме», — сообщают в Минэкологии.
Спецслужбы круглосуточно следят за плотинами, особенно в Миассе и Саткинском районе, где регулируют водохранилища. Данные об уровне воды оперативно передаются.
Напомним, первая «волна» паводка началась на 2 — 3 недели раньше. Сильнее всего пострадали жители Ашинского и Нагайбакского районов. Пострадавшим выплатят деньги. Также паводок прошел в прошел и в Брединском, Троицком, Варненском, Уйском и Сосновском районах.