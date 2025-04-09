Когда в Минске отключат отопление, рассказали в ЖКХ

«В рамках подготовки в течение почти четырех месяцев проведем гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, подготовим тепловые, водопроводные, канализационные и электрические сети, тщательно проверим и протестируем все системы и оборудование, чтобы обеспечить их бесперебойную работу», — подчеркнули в столичном ЖКХ.