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Когда в Минске отключат отопление, рассказали в ЖКХ

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жилищном фонде столицы отопление приостанавливается при сохранении среднесуточной температуры воздуха плюс восемь градусов в течение трех суток. Об этом БЕЛТА сообщили в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Источник: AP 2024

Отключение потребителей столицы от теплоснабжения производится только по решению Мингорисполкома. С момента отключения систем отопления в жилах домах начнется подготовка жилищного фонда к эксплуатации в следующий осенне-зимний период.

«В рамках подготовки в течение почти четырех месяцев проведем гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, подготовим тепловые, водопроводные, канализационные и электрические сети, тщательно проверим и протестируем все системы и оборудование, чтобы обеспечить их бесперебойную работу», — подчеркнули в столичном ЖКХ.

КУП ЖКХ районов Минска организуют обслуживание более 6,4 тыс. многоквартирных жилых домов.