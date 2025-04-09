Женщина родила прямо во время пожара в Москве

— Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей и врачей возгорание в роддоме удалось потушить за 15 минут. В этот момент в родах находились четыре женщины. Одна из мам уже успешно родила! Мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо, за ними внимательно наблюдают врачи, — написали в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время акушеры готовятся принять еще троих новорожденных, отметили в департаменте.
Возгорание в роддоме на Госпитальной площади произошло утром 9 апреля. Огонь возник в помещении на седьмом этаже, пожарным удалось его потушить. Всего из здания спасли 39 человек, среди них только взрослые и сотрудники роддома. Новорожденных переместили на первый этаж роддома.