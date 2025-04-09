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Женщина родила прямо во время пожара в Москве

Женщина родила прямо во время тушения пожара в роддоме на Госпитальной площади в Москве. Всего в здании находились четыре роженицы. Об этом в среду, 9 апреля, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Источник: РИА "Новости"

— Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей и врачей возгорание в роддоме удалось потушить за 15 минут. В этот момент в родах находились четыре женщины. Одна из мам уже успешно родила! Мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо, за ними внимательно наблюдают врачи, — написали в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время акушеры готовятся принять еще троих новорожденных, отметили в департаменте.

Возгорание в роддоме на Госпитальной площади произошло утром 9 апреля. Огонь возник в помещении на седьмом этаже, пожарным удалось его потушить. Всего из здания спасли 39 человек, среди них только взрослые и сотрудники роддома. Новорожденных переместили на первый этаж роддома.