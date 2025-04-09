Самолет рейса Новосибирск — Волгоград незапланированно совершил посадку в Самаре

Ожидалось, что лайнер прибудет в город-герой 9 апреля в 2.40, однако он совершил посадку в аэропорту Курумоч в 23.00 8 апреля.
По обновленным данным, новое время прибытия рейса в Волгоград теперь составляет 11.11.
Напомним, что с 19.26 8 апреля до 07.05 9 апреля в аэропорту Гумрак действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные для обеспечения безопасности полетов.
В Росавиации подтвердили, что в указанный период один из самолетов, направлявшихся в Волгоград, был вынужден уйти на запасной аэродром.
Также в аэропорту города-героя изменилось время прилета и отправления нескольких других рейсов.