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Самолет рейса Новосибирск — Волгоград незапланированно совершил посадку в Самаре

Лайнер, который должен был приземлиться в Волгограде в ночь на 9 апреля, вынужден был остановиться в Самаре из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Гумрак.

Источник: РИА "Новости"

Ожидалось, что лайнер прибудет в город-герой 9 апреля в 2.40, однако он совершил посадку в аэропорту Курумоч в 23.00 8 апреля.

По обновленным данным, новое время прибытия рейса в Волгоград теперь составляет 11.11.

Напомним, что с 19.26 8 апреля до 07.05 9 апреля в аэропорту Гумрак действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации подтвердили, что в указанный период один из самолетов, направлявшихся в Волгоград, был вынужден уйти на запасной аэродром.

Также в аэропорту города-героя изменилось время прилета и отправления нескольких других рейсов.