Супружеская пара погибла на пожаре в Слуцком районе

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Супружеская пара погибла в результате пожара частного дома в Слуцком районе, сообщили в среду в Минском областном управлении МЧС.
Трагический случай произошел накануне, во вторник, 8 апреля: информация о возгорании в деревне Новодворцы поступила спасателям вечером.
«По прибытии к месту происшествия подразделения МЧС обнаружили задымление из-под крыши дома», — сказали в управлении.
Там также уточнили, что домовладение принадлежало гражданину 1972 года рождения, его тело пожарные обнаружили первым. Через несколько минут в той же комнате было нашли труп его супруги 1968 года рождения.
По данным МЧС, огнем полностью уничтожена крыша, повреждены стены и имущество.
В настоящее время причина возгорания устанавливается, в качестве версии рассматривается неосторожность при курении одного из погибших.
Согласно сводке МЧС, за сутки это не единственная гибель людей на пожарах. Так, в деревне Хрисо Березовского района при тушении дома был найден мертвым его 79-летний хозяин-пенсионер.