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Супружеская пара погибла на пожаре в Слуцком районе

По предварительным данным, причиной возгорания в частном доме стала неосторожность при курении.

Источник: Александра Левчук/ТАСС

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Супружеская пара погибла в результате пожара частного дома в Слуцком районе, сообщили в среду в Минском областном управлении МЧС.

Трагический случай произошел накануне, во вторник, 8 апреля: информация о возгорании в деревне Новодворцы поступила спасателям вечером.

«По прибытии к месту происшествия подразделения МЧС обнаружили задымление из-под крыши дома», — сказали в управлении.

Там также уточнили, что домовладение принадлежало гражданину 1972 года рождения, его тело пожарные обнаружили первым. Через несколько минут в той же комнате было нашли труп его супруги 1968 года рождения.

По данным МЧС, огнем полностью уничтожена крыша, повреждены стены и имущество.

В настоящее время причина возгорания устанавливается, в качестве версии рассматривается неосторожность при курении одного из погибших.

Согласно сводке МЧС, за сутки это не единственная гибель людей на пожарах. Так, в деревне Хрисо Березовского района при тушении дома был найден мертвым его 79-летний хозяин-пенсионер.