В Уфе полицейские задержали избившего подростков мужчину.

Полиция задержала жителя уфимского Сипайлово, который избил двоих подростков на улице. Инцидент попал на видео, а запись — в соцсети. По словам очевидцев, мужчина был вооружен ножом, бросался на прохожих.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, сотрудники полиции Уфы установили и задержали гражданина, фигурирующего на видео. В отношении него подано два заявления в полицию. На данный момент пострадавшим от противоправных деяний мужчины даны направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.