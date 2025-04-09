В Уфе полицейские задержали избившего подростков мужчину.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, сотрудники полиции Уфы установили и задержали гражданина, фигурирующего на видео. В отношении него подано два заявления в полицию. На данный момент пострадавшим от противоправных деяний мужчины даны направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.