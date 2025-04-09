Мужчина пропал без вести в одном из СНТ в Ангарске

В Ангарске полицейские ведут поиск пропавшего Владимира Карпова, родившегося в 1983 году. Как передает ИА AngarskMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по АГО, об исчезновении мужчины сообщила местная жительница. По её словам, 8 апреля он ушёл из дома в СНТ «Садовод» (272-й квартал), и с тех пор о нём нет никаких вестей, пишет ИА IrkutskMedia.