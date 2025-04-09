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Мужчина пропал без вести в одном из СНТ в Ангарске

Установлено, что местный житель может передвигаться на зелёном «Газе».

Источник: ГУ МВД

В Ангарске полицейские ведут поиск пропавшего Владимира Карпова, родившегося в 1983 году. Как передает ИА AngarskMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по АГО, об исчезновении мужчины сообщила местная жительница. По её словам, 8 апреля он ушёл из дома в СНТ «Садовод» (272-й квартал), и с тех пор о нём нет никаких вестей, пишет ИА IrkutskMedia.

Пропавший мужчина выглядит на 35−40 лет, его рост составляет 176−180 см, у него европейское лицо и нормальное телосложение, светлые волосы. На момент исчезновения был одет в чёрную кепку, синюю толстовку с капюшоном, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки. Возможно, передвигается на зелёном автомобиле марки ГАЗ.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Карпова, полиция просит сообщить об этом по телефонам дежурной части УМВД России по Ангарскому городскому округу: 8 (3955) 53−05−15, 51−26−10 или 102 (с мобильного любого оператора связи), а также обратиться в ближайшее отделение полиции.