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Женщина с переломом ноги провела всю ночь в заброшенном колодце в Приморье

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Источник: Соцсети

В селе Жариково Пограничного района местную жительницу достали из заброшенного колодца, в который она провалилась накануне вечером. Женщина сломала ногу при падении и провела в ловушке всю ночь. Её обнаружили только утром и передали медикам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Максим Чихунов. Политик и правозащитник».

По словам местных жителей, глубина колодца составляет около 20 метров, и случаи падения туда происходят не впервые — объект давно считается опасным, но не был должным образом ограждён или засыпан.

Женщина находится под наблюдением врачей, обстоятельства происшествия выясняются.

Обновлено. 18:00.

В пресс-службе прокуратуры Приморья ИА PrimaMedia сообщили, что организовала проверку по факту происшествия.

По данным надзорного ведомства, вечером 8 апреля женщина отправилась в лес за вербой, но провалилась в технологическую яму, расположенную примерно в 20 м от одной из дорог села Жариково.

Отмечается, что опасный объект уже закрыт, администрация округа планирует засыпать яму грунтом. Прокуратура даст правовую оценку действиям органов местного самоуправления и проверит, были ли своевременно приняты меры по ограничению доступа к опасному участку.