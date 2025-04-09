Женщина с переломом ноги провела всю ночь в заброшенном колодце в Приморье

В селе Жариково Пограничного района местную жительницу достали из заброшенного колодца, в который она провалилась накануне вечером. Женщина сломала ногу при падении и провела в ловушке всю ночь. Её обнаружили только утром и передали медикам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Максим Чихунов. Политик и правозащитник».