Маленький ребёнок запер женщину на балконе в Перми

Происшествие с жительницей краевой столицы случилось 2 апреля. Как рассказывает ведомство, оперативному дежурному поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что его соседка оказалась заперта на балконе. Застрявшую женщину запер её маленький ребёнок. Осложнял ситуацию тот факт, что в этот момент на кухне была включена плита, на которой готовилась пища.