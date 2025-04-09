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Маленький ребёнок запер женщину на балконе в Перми

Её заметил сосед.

Источник: РИА "Новости"

Женщина в Перми оказалась заперта маленьким ребёнком на балконе, сообщает Пермская городская служба спасения.

Происшествие с жительницей краевой столицы случилось 2 апреля. Как рассказывает ведомство, оперативному дежурному поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что его соседка оказалась заперта на балконе. Застрявшую женщину запер её маленький ребёнок. Осложнял ситуацию тот факт, что в этот момент на кухне была включена плита, на которой готовилась пища.

На место происшествия были направлены спасатели группы оперативного реагирования № 5, которые решили вскрыть дверь механическим способом. Сотрудникам ведомства удалось открыть квартиру и впустить женщину внутрь.

В марте 2025 года сайт perm.aif.ru рассказывал о другом происшествии с запертым человеком. 8-летний ребёнок оказался закрыт в квартире. Маленький пермяк жаловался на боли в животе, а когда его мама пришла домой — не открыл дверь. На место выехали спасатели.