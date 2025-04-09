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В Башкирии компания нарушила правила маркировки автомобильных покрышек

В Башкирии выявили повторную продажу шин.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии выявил серьезные нарушения в деятельности фирмы «Мир шин». Предприятие осуществляло реализацию автомобильной резины, не соблюдая установленные нормы: продукция не имела должной маркировки, а идентификационные коды отсутствовали в государственной системе учета. Кроме того, было установлено, что компания занималась перепродажей уже использованных шинных изделий.

Надзорный орган дважды официально предупредил организацию о необходимости прекратить противоправные действия, однако эти меры не возымели эффекта. В связи с игнорированием предписаний контролирующая инстанция была вынуждена обратиться в судебные органы с требованием принудительного исполнения законодательных норм.

Рассмотрев материалы дела, суд полностью согласился с доводами Роспотребнадзора и принял решение, запрещающее компании дальнейшую реализацию шинной продукции с нарушениями действующих правил маркировки и учета.

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