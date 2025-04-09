Во Владивостоке бойцовская собака напала на ребенка у входа в дом

Произошедшее нападение попало на кадры видеонаблюдения размещенные на подъезде дома. На видео видно, как собака на поводке резко кинулась на ребенка и предположительно укусила его в ногу. Мальчик испугался и быстро забежал на лестницу подъезда, после чего зашел в дом.