Во Владивостоке бойцовская собака напала на ребенка у входа в дом

Женщина выходила из дома на Адмирала Кузнецова с двумя псами, оба были без намордников. Один цапнул мальчика, который возвращался из школы. Его бабушка уже написала заявление.
«Около подъезда дома на улице Адмирала Кузнецова ее внука укусила собака породы Стаффордширский терьер, которую выгуливали на поводке без намордника. Сейчас по данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего», — прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Произошедшее нападение попало на кадры видеонаблюдения размещенные на подъезде дома. На видео видно, как собака на поводке резко кинулась на ребенка и предположительно укусила его в ногу. Мальчик испугался и быстро забежал на лестницу подъезда, после чего зашел в дом.
Ребенка направили на судебно-медицинское обследование, по результатам которого будет определена степень тяжести вреда, причинённого здоровью несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.