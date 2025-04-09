В Омской области из-за паводка затопило мост

В пункт временного размещения эвакуированы шесть человек, из них четыре ребёнка. Жизнеобеспечение населённых пунктов не нарушено. Медицинское и продовольственное обеспечение сформировано на 10 дней. При необходимости запасы будут пополнены оперативно.