В Омской области из-за паводка затопило мост

Из-за активного таяния снега и повышения уровня грунтовых и талых вод в ряде районов Омской области зафиксированы подтопления. Пострадали как частные домовладения, так и приусадебные участки.
По данным МЧС России по Омской области, ситуация следующая:
- Оконешниковский район, село Маяк — подтоплен 51 приусадебный участок.
- Одесский район, село Одесское — вода зашла в пять жилых домов, где проживают 13 человек, в том числе пятеро детей. Также подтоплены пять приусадебных участков.
- Черлакский район, рабочий посёлок Черлак — подтоплён один жилой дом, в котором находятся шесть человек, включая четверых детей. Повреждён один участок. Пострадавшие размещены в пункте временного пребывания.
- Седельниковский район, населённый пункт Денисовка — затоплен низководный мост через реку Уй, соединяющий Денисовку и Седельниково.
- Город Омск, СНТ «Дружба» — подтоплены 23 приусадебных участка.
В пункт временного размещения эвакуированы шесть человек, из них четыре ребёнка. Жизнеобеспечение населённых пунктов не нарушено. Медицинское и продовольственное обеспечение сформировано на 10 дней. При необходимости запасы будут пополнены оперативно.
Для ликвидации последствий паводка привлечены силы РСЧС — всего 48 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России — четыре человека и две машины.