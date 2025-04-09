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Четыре человека пострадали в ДТП на улице Ванеева в Нижнем Новгороде

Обстоятельства случившегося выясняются.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Два легковых автомобиля столкнулись на улице Ванеева в Нижнем Новгороде вчера вечером, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП около дома № 38 произошло около 23:25. Водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Москвич».

В результате пострадали оба водителя, а также пассажиры из «Лады» — подростки 15 и 13 лет. Всех госпитализировали.

«Водитель автомобиля “Москвич” и пассажир автомобиля “Лада” после оказания медицинской помощи были отпущены. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что 64 ДТП с пострадавшими было зарегистрировано на дорогах Нижегородской области за неделю.