В Хабаровском крае спустя 30 лет раскрыто убийство

В Хабаровском крае задержали двоих мужчин 55 и 67 лет, причастных к убийству 30-летней давности.
Как сообщает региональная прокуратура, в январе 1995 года в селе Богородское Ульчского района между парнями произошла ссора, которая переросла в драку. После ссоры один из парней стал угрожать вернуться и разделаться с победителями.
Испугавшись, мужчины решили убить его. Вооружившись охотничьими ружьями, они пришли к дому мужчины, разбили окна летней кухни и застрелили его. В момент убийства рядом находились другие люди, которым также грозила опасность.
Преступление оставалось нераскрытым долгое время. Однако в ходе работы по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет были установлены новые обстоятельства, указывающие на причастность двух местных жителей к убийству.
Уголовное дело передано в Ульчский районный суд для рассмотрения по существу.