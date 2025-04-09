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В Хабаровском крае спустя 30 лет раскрыто убийство

В Хабаровском крае задержали двоих мужчин 55 и 67 лет, причастных к убийству 30-летней давности.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае задержали двоих мужчин 55 и 67 лет, причастных к убийству 30-летней давности.

Как сообщает региональная прокуратура, в январе 1995 года в селе Богородское Ульчского района между парнями произошла ссора, которая переросла в драку. После ссоры один из парней стал угрожать вернуться и разделаться с победителями.

Испугавшись, мужчины решили убить его. Вооружившись охотничьими ружьями, они пришли к дому мужчины, разбили окна летней кухни и застрелили его. В момент убийства рядом находились другие люди, которым также грозила опасность.

Преступление оставалось нераскрытым долгое время. Однако в ходе работы по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет были установлены новые обстоятельства, указывающие на причастность двух местных жителей к убийству.

Уголовное дело передано в Ульчский районный суд для рассмотрения по существу.