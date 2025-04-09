Сотрудницу МИД РФ сутки продержали в приграничной зоне аэропорта во Франции

Для объяснения ситуации в российский МИД вызвали посла Франции в Москве Николя де Ривьера. Госпожа Захарова пригрозила Франции «последствиями». «Российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту протеста. В ходе беседы в МИД России выразили решительный протест руководству посольства Франции в Москве… Оставлять это без последствий мы не намерены», — сказала госпожа Захарова на брифинге.