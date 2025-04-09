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В столкновении двух фур на трассе в Воронежской области пострадал человек

Мужчину доставили в больницу.

Источник: Полиция Воронежской области

Два грузовых автомобиля столкнулись вечером вторника, 8 апреля, на 468-м километре автодороги «Курск-Саратов» в Борисоглебском районе. ДТП произошло на участке, где из-за дорожных работ организовано реверсивное движение, сообщили в ГУ МВД России по региону.

За рулем «Sitrak» с полуприцепом находился 37-летний житель Краснодарского края. Водитель не учел дорожные и погодные условия, из-за чего нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и врезался в «Man» с полуприцепом под управлением 36-летнего жителя Саратовской области.

В результате столкновения пострадал водитель «Sitrak». Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия.