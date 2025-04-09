В столкновении двух фур на трассе в Воронежской области пострадал человек

За рулем «Sitrak» с полуприцепом находился 37-летний житель Краснодарского края. Водитель не учел дорожные и погодные условия, из-за чего нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и врезался в «Man» с полуприцепом под управлением 36-летнего жителя Саратовской области.