В столкновении двух фур на трассе в Воронежской области пострадал человек

Два грузовых автомобиля столкнулись вечером вторника, 8 апреля, на 468-м километре автодороги «Курск-Саратов» в Борисоглебском районе. ДТП произошло на участке, где из-за дорожных работ организовано реверсивное движение, сообщили в ГУ МВД России по региону.
За рулем «Sitrak» с полуприцепом находился 37-летний житель Краснодарского края. Водитель не учел дорожные и погодные условия, из-за чего нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и врезался в «Man» с полуприцепом под управлением 36-летнего жителя Саратовской области.
В результате столкновения пострадал водитель «Sitrak». Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Полицейские проводят проверку по факту происшествия.