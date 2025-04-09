Обвинение просит для экс-совладельца «СМЗ» Пестрикова 8 лет лишения свободы

По данным РБК Пермь, обвинение запросило для мужчины наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в 1,5 миллиона рублей и лишением права на руководство коммерческими организациями почти на три года. Издание отмечает, что Пестриков сбежал из РФ в Прибалтику, а позже во Францию и живёт там и на данный момент.