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Обвинение просит для экс-совладельца «СМЗ» Пестрикова 8 лет лишения свободы

Его обвиняют в растрате и покушении на растрату.

Источник: Аргументы и факты

Обвинение запросило для бывшего совладельца АО «Соликамский магниевый завод» Игоря Пестрикова наказание в виде 8 лет лишения свободы, сообщает РБК Пермь.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что бизнесмена, который входил в число акционеров «СМЗ», обвиняют в организации растраты из бюджета предприятия в 250 миллионов рублей и покушении на организацию растраты ещё 2,5 миллиарда рублей. Сам Пестриков сбежал от следствия и был объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении бывшего акционера было передано для рассмотрения в суд.

По данным РБК Пермь, обвинение запросило для мужчины наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в 1,5 миллиона рублей и лишением права на руководство коммерческими организациями почти на три года. Издание отмечает, что Пестриков сбежал из РФ в Прибалтику, а позже во Францию и живёт там и на данный момент.

Напомним, 7 апреля сайт perm.aif.ru также рассказывал, что в федеральный розыск вслед за Пестриковым был объявлен также и бывший глава «СМЗ» Пётр Кондрашёв, которого обвиняют в мошенничестве.