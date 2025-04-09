Российское правительство одобрило законопроект депутатов Башкирии

Федеральный законопроект, разработанный депутатами Госсобрания Башкирии, получил одобрение Правительства РФ. Законодательная инициатива предусматривает снижение в два раза нотариального тарифа при оформлении дарственных на недвижимость между близкими родственниками. Рассмотрение документа в Госдуме запланировано на май текущего года.
Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, текущая стоимость нотариального удостоверения достигает 25−30 тысяч рублей. Спикер Госсобрания РБ Константин Толкачёв отметил, что предлагаемая льгота особенно актуальна для случаев, когда пожилые люди передают недорогое имущество своим потомкам.
Следует напомнить, что с января 2025 года все сделки дарения недвижимости между физическими лицами в обязательном порядке требуют нотариального заверения. Эта норма, также инициированная башкирскими законодателями, призвана защитить граждан от мошеннических схем.
Ранее существовавший упрощенный порядок оформления через многофункциональные центры нередко использовался мошенникам для незаконного отчуждения жилья. Нотариальное заверение обеспечивает безопасность сделки, поскольку специалист обязан разъяснить условия договора и убедиться в добровольности волеизъявления сторон. При этом законодатели предлагают снизить финансовую нагрузку для семей, оформляющих дарственные между родственниками.
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