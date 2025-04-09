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Жителя Брянской области осудили за попытку выбить дверь в отделении полиции

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Жителя Новозыбкова Брянской области, который пытался кувалдой разбить вход в местное отделение полиции и угрожал полицейскому, приговорили к 1,1 года колонии-поселения за угрозу насилия над представителем власти, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Источник: © РИА Новости

Ранее в СУСК РФ по региону сообщали, что 6 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения бил кувалдой в дверь здания межмуниципального отдела МВД России «Новозыбковский», а затем замахнулся ею на вышедшего на улицу полицейского, пытавшегося предотвратить разгром. Следователи возбудили уголовное дело.

«Новозыбковский городской суд признал 46-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры региона, ранее фигурант был судим по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

«С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности виновного, путем присоединения наказания, назначенного по предыдущему приговору, виновному назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы в колонии-поселении», — добавили в пресс-службе судов.