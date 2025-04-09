Жителя Брянской области осудили за попытку выбить дверь в отделении полиции

Ранее в СУСК РФ по региону сообщали, что 6 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения бил кувалдой в дверь здания межмуниципального отдела МВД России «Новозыбковский», а затем замахнулся ею на вышедшего на улицу полицейского, пытавшегося предотвратить разгром. Следователи возбудили уголовное дело.