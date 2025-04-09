Прикамец осужден за разбойное нападение на кассира

Мужчина признан виновным в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В августе в дежурную часть полиции поступило сообщение о разбойном нападении в одном из сетевых магазинов.
Прибыв на место, сотрудники следственно-оперативной группы установили картину преступления. Краснокамец пытался похитить из торгового зала бутылку крепкого алкоголя, но столкнулся с противодействием со стороны кассира и в качестве аргумента вытащил из носка кухонный нож. Так фигуранту удалось покинуть магазин с бутылкой.
В течение часа правоохранители установили личность предполагаемого виновника и задержали его. Налетчик за это время успел выпить все содержимое похищенной бутылки. Он объяснил, что несколько недель серьезно злоупотреблял спиртным. Настал момент, когда деньги закончились, а желание продолжать застолье — нет. Тогда злоумышленник придумал похитить вожделенный напиток в магазине и прихватил с собой нож на случай каких-либо затруднений.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.