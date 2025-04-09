Прикамец осужден за разбойное нападение на кассира

В течение часа правоохранители установили личность предполагаемого виновника и задержали его. Налетчик за это время успел выпить все содержимое похищенной бутылки. Он объяснил, что несколько недель серьезно злоупотреблял спиртным. Настал момент, когда деньги закончились, а желание продолжать застолье — нет. Тогда злоумышленник придумал похитить вожделенный напиток в магазине и прихватил с собой нож на случай каких-либо затруднений.