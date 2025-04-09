СК проверит информацию о нападении собак на ребенка в Новгородской области

В социальных сетях мама мальчика рассказала, что утром 8 апреля стая бродячих собак повалила ее ребенка на землю, после чего одна из них его покусала. В своем сообщении женщина приложила заключение врача, в котором написано, что у школьника образовалась рана на бедре.
В местной больнице, по ее словам, антирабической вакцины против бешенства не оказалось, поэтому они с ребенком поехали в Валдай, где мальчику сделали прививку.
В ведомстве добавили, что в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Усть-Лабинске Краснодарского края на троих гулявших по улице ребят напали бродячие собаки. После случившегося пострадавшим понадобилась помощь медиков. В результате было возбуждено уголовное дело халатности.