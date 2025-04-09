СК проверит информацию о нападении собак на ребенка в Новгородской области

В социальных сетях мама мальчика рассказала, что утром 8 апреля стая бродячих собак повалила ее ребенка на землю, после чего одна из них его покусала. В своем сообщении женщина приложила заключение врача, в котором написано, что у школьника образовалась рана на бедре.