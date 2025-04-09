Мошенники под видом поверки счетчиков обманывают приморцев: как не стать жертвой

С января по март 2025 года 42-летней женщине звонили неизвестные, представляясь сотрудниками энергетической компании. Ей сообщили о необходимости замены счетчиков, предложили записаться в электронную очередь и запросили код из SMS. Далее сценарий развивался по классической схеме: «представители банка» сообщили, что якобы кто-то пытается снять средства с ее счета. В панике женщина выполнила все указания звонивших — перевела деньги на «безопасный счет» и даже продала драгоценности. Общий ущерб составил 7,9 миллиона рублей.