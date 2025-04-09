Мошенники под видом поверки счетчиков обманывают приморцев: как не стать жертвой

В министерстве энергетики и газоснабжения Приморского края рассказали, что злоумышленники используют методы социальной инженерии, психологического давления и подмены официальной информации, чтобы завладеть деньгами доверчивых граждан. Один из последних вопиющих случаев произошел с жительницей Анучинского муниципального округа, которая потеряла почти 8 миллионов рублей.
С января по март 2025 года 42-летней женщине звонили неизвестные, представляясь сотрудниками энергетической компании. Ей сообщили о необходимости замены счетчиков, предложили записаться в электронную очередь и запросили код из SMS. Далее сценарий развивался по классической схеме: «представители банка» сообщили, что якобы кто-то пытается снять средства с ее счета. В панике женщина выполнила все указания звонивших — перевела деньги на «безопасный счет» и даже продала драгоценности. Общий ущерб составил 7,9 миллиона рублей.
«Испугавшись за сохранность своих денежных средств, женщина стала действовать по указаниям незнакомца», — отметили в пресс-службе министерства.
Энергетики ПАО «ДЭК» напоминают, что замена электросчетчиков производится только в случае неисправности или по истечении срока поверки, а замена осуществляется бесплатно, без предварительной заявки — работы проводятся строго по графику. Узнать срок поверки можно в личном кабинете клиента на сайте dvec.ru.
«Настоящие сотрудники ДЭК не запрашивают данные банковских карт, коды из SMS, пароли от Госуслуг и других приложений», — уточнили в компании.
Кроме того, ПАО «ДЭК» не занимается оформлением и расчетом льгот и субсидий ЖКХ — эти вопросы находятся в ведении Управления социальной защиты населения.
Звонки от сотрудников ДЭК возможны только для согласования даты и времени плановых работ, значит любые попытки получить личные данные клиента по телефону должны восприниматься гражданами как мошеннические действия.
По данным правоохранительных органов, случаи мошенничества все чаще связаны с вовлечением пострадавших в противоправную деятельность. Жертвы обмана могут быть использованы для участия в экстремистских акциях: от вандализма до распространения запрещенной символики. За подобные действия предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Что делать, если поступил подозрительный звонок:
немедленно прекратите разговор; не передавайте коды и личные данные; перезвоните в официальную службу ДЭК или вашего банка; при сомнительных ситуациях обращайтесь в полицию.