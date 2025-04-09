В Самаре скорая помощь с пациентом попала в аварию на улице Авроры

Машина скорой помощи с пациентом попала в аварию в Железнодорожном районе Самары. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Авроры, в районе дома № 12, около 10.10 9 апреля. О подробностях происшествия рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.