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В Самаре скорая помощь с пациентом попала в аварию на улице Авроры

В Железнодорожном районе Самары произошла авария с участием скорой.

Источник: Комсомольская правда

Машина скорой помощи с пациентом попала в аварию в Железнодорожном районе Самары. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Авроры, в районе дома № 12, около 10.10 9 апреля. О подробностях происшествия рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

— Столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и ГАЗель, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Пострадали водитель ГАЗели, мужчина 1980 года рождения, и пассажир легковушки 1987 года рождения. Им оказали разовую медицинскую помощь.

Пациент, которого везла скорая, травмы в аварии не получил, его быстро передали другой бригаде медиков. Полицейские выясняют все детали этого ДТП.