В Башкирии нашли тело пропавшего рыбака.

Пропавшего мужчину нашли в Баймакском районе. Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, сегодня около пяти часов утра от обеспокоенных родственников поступило сообщение о том, что еще вчера уехал на рыбалку и не выходит до сих пор на связь 57-летний житель деревни Кульчурово.