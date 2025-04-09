В Башкирии нашли тело пропавшего рыбака.

Пропавшего мужчину нашли в Баймакском районе. Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, сегодня около пяти часов утра от обеспокоенных родственников поступило сообщение о том, что еще вчера уехал на рыбалку и не выходит до сих пор на связь 57-летний житель деревни Кульчурово.
По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, мужчина уехал к озеру, однако к назначенному времени он не вернулся, и родные забили тревогу. Сын, обеспокоенный долгим отсутствием отца, отправился на его поиски. На берегу он обнаружил машину и личные вещи рыбака, но самого мужчины нигде не было.
С рассветом на место предполагаемой рыбалки на озере Талкас выехали спасатели госкомитета РБ по ЧС Сибая.
В результате поисково-водолазных работ тело мужчины в верхней одежде было поднято на поверхность и извлечено из воды. Погибшего передали сотрудникам полиции. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.