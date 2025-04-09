У четверых жителей Минской области нашли оружие и боевые патроны

«Оперативниками 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК установлены четверо жителей Борисовского, Червенского, Пуховичского и Молодечненского районов в возрасте от 42 до 63 лет, причастных к браконьерству. В ходе осмотров по местам их жительства при силовой поддержке отряда спецназначения “Рысь” внутренних войск МВД обнаружено и изъято 13 единиц огнестрельного оружия. Среди них пистолет “Вальтер”, современный револьвер немецкого производства, винтовка Мосина времен ВОВ, карабин, малокалиберная винтовка, а также свыше трех тысяч патронов различных калибров», — сообщили в МВД.
Назначены баллистические экспертизы, действиям фигурантов будет дана правовая оценка.
Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению источников приобретения незарегистрированного оружия и боеприпасов.
Сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими внутренних войск МВД на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия по изобличению лиц, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
В милиции напомнили: лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.