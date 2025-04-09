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У четверых жителей Минской области нашли оружие и боевые патроны

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У четверых жителей Минской области правоохранители выявили оружие и боевые патроны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщи в пресс-службе МВД.

«Оперативниками 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК установлены четверо жителей Борисовского, Червенского, Пуховичского и Молодечненского районов в возрасте от 42 до 63 лет, причастных к браконьерству. В ходе осмотров по местам их жительства при силовой поддержке отряда спецназначения “Рысь” внутренних войск МВД обнаружено и изъято 13 единиц огнестрельного оружия. Среди них пистолет “Вальтер”, современный револьвер немецкого производства, винтовка Мосина времен ВОВ, карабин, малокалиберная винтовка, а также свыше трех тысяч патронов различных калибров», — сообщили в МВД.

Назначены баллистические экспертизы, действиям фигурантов будет дана правовая оценка.

Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению источников приобретения незарегистрированного оружия и боеприпасов.

Сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими внутренних войск МВД на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия по изобличению лиц, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В милиции напомнили: лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.