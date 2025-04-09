Белорусские спасатели вернулись из Мьянмы

Профессионализм белорусских спасателей высоко оценило руководство Мьянмы — генеральный консул этой страны лично встречал наш борт на военном аэродроме в Мачулищах, где еще раз выразил благодарность белорусской стороне за оказанную помощь.
Для белорусских спасателей миссия на другом континенте — бесценный опыт. В этой командировке белорусские спасатели извлекли из-под обломков тела восьми погибших. Также по поручению Президента, МЧС нашей страны передало Мьянме гуманитарный груз весом более 20 тонн.