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Белорусские спасатели вернулись из Мьянмы

Белорусский отряд пять суток в режиме нон-стоп разбирал завалы в наиболее пострадавшем городе Мандалай.

Источник: ОНТ

Профессионализм белорусских спасателей высоко оценило руководство Мьянмы — генеральный консул этой страны лично встречал наш борт на военном аэродроме в Мачулищах, где еще раз выразил благодарность белорусской стороне за оказанную помощь.

Для белорусских спасателей миссия на другом континенте — бесценный опыт. В этой командировке белорусские спасатели извлекли из-под обломков тела восьми погибших. Также по поручению Президента, МЧС нашей страны передало Мьянме гуманитарный груз весом более 20 тонн.