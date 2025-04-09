В Башкирии 23-летняя девушка ножом избила домашнего пса

В Туймазинском районе Башкирии 23-летняя жительница села Субханкулово жестоко избила свою собаку ножом. Все свои действия девушка снимала на камеру телефона. По словам сельчан, это уже не в первый раз, когда животное страдает от рук агрессивной хозяйки.
Известно, что сейчас питомец породы стаффорд находится у волонтеров.
Как сообщает МВД по Башкирии, сельчанку опросили полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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