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В Башкирии 23-летняя девушка ножом избила домашнего пса

В Башкирии девушка избивала собаку ножом на камеру.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазинском районе Башкирии 23-летняя жительница села Субханкулово жестоко избила свою собаку ножом. Все свои действия девушка снимала на камеру телефона. По словам сельчан, это уже не в первый раз, когда животное страдает от рук агрессивной хозяйки.

Известно, что сейчас питомец породы стаффорд находится у волонтеров.

Как сообщает МВД по Башкирии, сельчанку опросили полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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