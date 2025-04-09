На Алтае арестовали мужчину, забросавшего полицейских взрывчаткой

«По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева территориальным прокурором поддержано в суде ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Судом с учетом позиции прокурора принято соответствующее решение. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре региона», — отметила Антошкина.