Думала, что покупает акции. Минчанка перевела на счет мошенников почти Br45 тыс

В Октябрьское РУВД Минска обратилась 57-летняя жительница столицы, которая стала жертвой мошенников. Просматривая ролики на видеоплатформе, женщина увидела рекламу компании, которая предлагала заняться инвестированием.
«Минчанка перешла по ссылке и заполнила анкету, где указала свой номер телефона, имя и паспортные данные. Затем ей в мессенджере позвонил мужчина, который представился персональным специалистом. Он пообещал помощь в инвестировании и прислал номер счета для перевода стартового капитала. Через несколько дней консультант сообщил, что на торги по хорошей цене выставлены акции популярных компаний Tesla и Nvidia. Он убедил минчанку собрать все сбережения и взять кредит, чтобы купить как можно больше акций. В банке женщину предупреждали, что она может быть жертвой мошенников. Однако минчанка соврала, что берет кредит на ремонт, и получила деньги», — сообщили в ГУВД.
Все наличные на общую сумму около Br45 тыс. минчанка за несколько дней отправила на счет, указанный консультантом. Когда женщина вошла в свой аккаунт и увидела, что ей начислен штраф, то поняла, что стала жертвой мошенников.
Возбуждено уголовное дело.
Правоохранители предупреждают: нужно с подозрением относиться к контекстной рекламе об инвестициях и трейдинге, которая предлагается во время просмотра социальных сетей или видеороликов в интернете. Это могут быть мошенники. Необходимо настаивать на личной встрече с консультантом и проверять название платформ через поисковую строку в браузере.