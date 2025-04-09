Думала, что покупает акции. Минчанка перевела на счет мошенников почти Br45 тыс

«Минчанка перешла по ссылке и заполнила анкету, где указала свой номер телефона, имя и паспортные данные. Затем ей в мессенджере позвонил мужчина, который представился персональным специалистом. Он пообещал помощь в инвестировании и прислал номер счета для перевода стартового капитала. Через несколько дней консультант сообщил, что на торги по хорошей цене выставлены акции популярных компаний Tesla и Nvidia. Он убедил минчанку собрать все сбережения и взять кредит, чтобы купить как можно больше акций. В банке женщину предупреждали, что она может быть жертвой мошенников. Однако минчанка соврала, что берет кредит на ремонт, и получила деньги», — сообщили в ГУВД.