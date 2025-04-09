Генерал Иван Попов отправится на СВО

20 марта «Ъ» сообщал, что Иван Попов обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой «вернуть его в строй» и отправить на спецоперацию. Он отмечал, что был «верным солдатом», для которого «армия — весь смысл жизни». 21 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что президенту доложили о письме.