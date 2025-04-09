Генерал Иван Попов отправится на СВО

«Нами совместно с Министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменения меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Иван Ивановича на СВО», — сказал защитник (цитата по ТАСС).
Ивана Попова арестовали 17 мая 2024 года по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). По версии следствия, генерал вместе с предпринимателем Сергеем Моисеевым похитили в 2023 году 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, выделенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. За их продажу фигуранты получили 114 млн руб. 1 марта генерал-майора уволили из российской армии.
20 марта «Ъ» сообщал, что Иван Попов обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой «вернуть его в строй» и отправить на спецоперацию. Он отмечал, что был «верным солдатом», для которого «армия — весь смысл жизни». 21 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что президенту доложили о письме.