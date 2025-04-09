Мужчина в Борисове воровал в магазинах, а милиционерам говорил данные своего брата. Возбуждено дело

Прокуратура Борисовского района направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Минска. Он обвиняется в том, что незаконно предоставил информацию о персональных данных другого лица без его согласия. Такие действия повлекли причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина.
Установлено, что ранее неоднократно судимый нетрезвый мужчина совершил хищения из магазинов в Борисове. При установлении его анкетных данных, чтобы избежать привлечения к ответственности за мелкое хищение, обвиняемый представился персональными данными своего двоюродного брата, с которым внешне был схож.
При этом он неоднократно предоставлял сотрудникам милиции информацию о фамилии, имени, отчестве, дате рождения своего родственника без его согласия.
После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Борисовского района пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией действий обвиняемого по ч.1 ст.203−1 УК.
Уголовное дело находилось в производстве Борисовского районного отдела Следственного комитета. При направлении уголовного дела в суд прокурор оставил без изменения ранее избранную обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.