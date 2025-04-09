Мужчина в Борисове воровал в магазинах, а милиционерам говорил данные своего брата. Возбуждено дело

Прокуратура Борисовского района направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Минска. Он обвиняется в том, что незаконно предоставил информацию о персональных данных другого лица без его согласия. Такие действия повлекли причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина.